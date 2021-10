Le CBC tient sa revanche

Le CEP Lorient étant la seule équipe du tableau à avoir réussi à faire mordre la poussière au CBC cette saison, cette 20e journée avait des allures de revanche pour les hommes d'Hervé Coudray. La confrontation tant attendue a tenu toutes ses promesses. Au moins en première période puisque les Bretons ont donné du fil à retordre aux locaux et viraient même en tête à la pause (31-35).

Dans un Palais des sports plein à craquer, les Cébécistes reprennent la situation en main sous l'impulsion notamment de Boris Renaux. Une fois en tête de la course, Caen ne trembe plus et s'envole vers sa revanche.

"On s'attendait à un match difficile et ça a été le cas, analyse le meneur de jeu Boris Renaux. On était un peu fébrile en première mi-temps, on a manqué d'adresse. Ils nous ont un peu poussés dans nos retranchements. En deuxième période, on a réussi à s'adapter à leurs choix défensifs et ça allait mieux."