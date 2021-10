Lyon (AFP). Savoie: d'énormes rochers bloquent la route des Ménuires et de Val Thorens

Deux énormes rochers dont un d'une "cinquantaine de tonnes" sont tombés vendredi après-midi sur la route menant aux stations de ski des Ménuires et de Val Thorens en Savoie, sans faire de victimes mais coupant la circulation, a-t-on appris auprès des pompiers L'éboulement s'est produit vers 16H00 sur la route départementale 117, au niveau de la commune de Fontaine-le-Puits, entre Moûtiers et Saint-Martin-de-Belleville qui mène aux stations de ski des Ménuires et de Val Thorens. "La route est coupée dans les deux sens en raison de ces rochers dont le poids est estimé pour l'un à au moins une cinquantaine de tonnes. Il n'y a aucune victime", a déclaré à l'AFP un responsable du Codis 73. Une déviation en circulation alternée sur la route départementale 96 a été aussitôt mise en place "uniquement pour les véhicules légers", a précisé dans un communiqué en soirée la préfecture de la Savoie. "La priorité a été donnée aux véhicules descendant jusqu'à 21h. Le sens montant est privilégié à partir de 22h", a-t-elle indiqué en soulignant que la RD96 était "interdite aux poids lourds et auX bus. La commune de Moûtiers a ouvert un gymnase "afin de proposer un hébergement aux passagers des cars bloqués". Bison fûté a classé la journée de samedi rouge dans le sens des retours en région Rhône-Alpes-Auvergne et orange au niveau national.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire