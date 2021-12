Elections départementales : à Rouen 3, le PS favori face au FN

Le nouveau canton Rouen 3 rassemble le centre-ville historique de la rive droite ainsi que le poumon économique de la rive gauche rouennaise, à savoir le quartier St-Sever. Mélange hybride entre un centre-ville bourgeois et une rive gauche plus populaire, ce canton présente une typologie électorale diversifiée.

Cinq formations se présentent. Tout à gauche, nous retrouvons une coalition composée du Parti Communiste, du Parti de Gauche, d’Ensemble, d’Europe-Écologie-les-Verts et de Nouvelle Donne. Leurs candidats : la maire-adjointe Héleine Klein (PCF) et le conseiller municipal Stéphane Martot (EELV).

Les écologistes qui présentent ainsi une liste indépendante du PS. Le PS qui présente Caroline Dutartre, vice-présidente du Conseil général, et Mamadou Diallo, conseiller sortant.

Au centre, le mouvement Engagement Citoyen présente Mohamed Djoubri et Florence Enne. Autre candidature divers droite, celle d’Elisabeth Langlois et Bruno Thiou.

À droite, l’UDI et l’UMP font cause commune avec les candidatures de Loïc Gaudray et Marlène Mameaux, dans un canton où ils ne partent pas favoris.

À droite toute, on retrouve le Front National avec Guillaume Pennelle, conseiller municipal et tête d’affiche du parti localement, qui se présente aux côtés de Carole Moreau sur le territoire où ils ont obtenu le plus de voix aux municipales 2014, notamment sur la rive gauche.

Pratique. Le canton Rouen 3 rassemble 37 424 habitants répartis sur les quartiers de la Cathédrale, St-Marc, Mont Gargan, Île Lacroix, St-Sever, Grammont et Jardin des Plantes.