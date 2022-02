SORTIR EN REGION: mardi 18 janvier

A l'occasion du « mois de la montagne » à Caen, un mur d'escalade est à votre disposition au gymnase du château d'eau, rue de la Guérinière, tout à l'heure dès 18h30les adultes de plus de 16ans pourront découvrir cette activité grâce au club alpin caennais.

C'est aujourd'hui que le célèbre cirque Plume donne sa première représentation à Caen depuis le théâtre. Ce nouveau spectacle s'intitule «L'atelier du peintre », l'occasion pour les acrobates, les clowns, les jongleurs et musiciens de rendent hommages au plus grands peintres.

Le Cirque Plume est à Caen jusqu'au 30 janvier, toutes les infos sur tendanceouest.com

A St Lô il'y aura également des acrobaties avec le spectacle « Slips Inside » un duo belge issus du music-hall ce soir au théâtre Roger Ferdinand, ce même spectacle sera proposé demain au théâtre du Buisson à Tourlaville

Ce soir au multiplexe de Mondeville avant-première du film "Les chemins de la liberté", avec Ed Harris et Colin Farrel.L'histoire vraie d'un groupe de prisonniers évadé d'un camp de travail forcé en Sibérie, qui va parcourir 10 000 km et qui va combattre les hommes, la nature, la maladie.Avant-première ce soir à 20h à l'UGC Ciné-Cité Mondeville et demain sur de nombreux écrans bas-normands.

Au cinéma Odéon de Cherbourg ce soir partez à la découverte de Paris avec le film «Paris, une capitale, des villages », l'occasion d'en savoir plus sur l'histoire de la capitale, mais aussi de revenir sur d'étranges fait divers qui se sont déroulés à Paris.

Projection ce soir à 20h30

Dans 10 jours, le groupe AbbAgain, donne rendez-vous aux fans du groupe Abba et de cette période des années 70, venez découvrir Abba The Concert le 28 janvier au Zénith de Caen. Vos places sont disponibles chez City Live au sein du Zénith et sur citylive.fr