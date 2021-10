WithoutMusic : Bruno Mars, Katy Perry, Michael Jackson sans la musique

L'équipe de House of Halo vous permet de le découvrir, car leur hobby est de modifier en profondeur les plus gros succès musicaux en isolant le fond sonore pour ne laisser que les paroles et les bruits environnants dans le clip d'origine.

Après avoir retravaillé le hit "Dark Horse" de Katy Perry ou encore "Uptown Funk" de Bruno Mars & Mark Ronson c'est au tour d'un morceau culte de Michael Jackson "They Don't Care About Us" sorti à la fin des années 90 de se voir lifté.

Le résultat est surprenant, jugez plutôt...