Deux jeunes d'Almenèches interpellés pour vol

Le lendemain peu après minuit, la police a été appelée par un témoin qui avait remarqué deux individus suspects près d’une haie à la sortie de la ville, en direction d'Almenèches.

Les forces de l'ordre ont procédé au contrôle de ces deux hommes et ont découvert qu'ils avaient en leur possession une tablette, un téléphone portable, une boîte à tabac … et deux grammes de résine de cannabis.

Le lien avec le vol de mardi soir a été établi.

Les deux mis en cause sont âgés de 19 et 21 ans et sont originaire d'Almenèches. Ils ont alors été interpellés.