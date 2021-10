Un chalutier en feu cette nuit au large de Port-en-Bessin

Les deux membres de l’équipage ont pu évacuer rapidement et être mis en sécurité à bord d’un autre navire de pêche le François Elie, à proximité des lieux au moment des faits. Vers 2h00, le patrouilleur de service public Pluvier et le canot tout temps sont arrivés sur place afin d'évaluer précisément la situation et débuter la lutte contre l'incendie. Par la suite, une fois l'Abeille Liberté sur zone, les marins pompiers ont été autorisés à monter à bord du chalutier, les conditions étant réunis pour qu'ils puissent le faire en toute sécurité.

A 8h ce jeudi matin, l'incendie a été maîtrisé et le navire ne devrait pas sombrer. Les moyens d'intervention sont maintenus car la situation reste toutefois susceptible d'évoluer. Le remorquage est actuellement étudié.