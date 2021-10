Paris (AFP). Catastrophe de Brétigny: les juges ordonnent un complément d'expertise

Les juges d'instruction en charge de l'enquête sur l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) en juillet 2013, ont ordonné des compléments d'expertise ferroviaire et métallurgique, qui avaient été demandées par la SNCF, a-t-on appris de source proche du dossier. Les experts sont appelés à donner des précisions sur les conclusions qu'ils ont rendues en juillet 2014. Ils devront, entre autres, communiquer leurs calculs cinétiques démontrant le catapultage et le retournement de l'éclisse -grosse agrafe métallique reliant deux rails-, expliquer comment des boulons ont pu perdre en même temps leur tête et leur écrou, ou encore expliquer quelles données scientifiques permettent d'affirmer que la dégradation de l'appareil de voie en cause aurait été lente. Deux demandes faites par la SNCF, et qui concernent l'expertise métallurgique, ont toutefois été rejetées par les juges. En janvier, la SNCF avait mis en doute le sérieux de l'expertise métallurgique, et demandé aux juges d'instruction des compléments d'expertise, estimant que ce ne sont pas les bons boulons qui ont été placés sous scellés. La compagnie ferroviaire avait jugé indispensable que les experts "complètent leurs travaux en leur demandant d'apporter des réponses à une série de questions qui lui apparaissent à ce jour toujours essentielles à la détermination de l'origine de l'accident". Sa demande démontrait, point par point, en quoi cette expertise métallurgique, commencée en mars 2014 - huit mois après l'accident - et rendue en septembre 2014, manque, à son sens, de sérieux, et comporte des "erreurs". Elle avait regretté que, "se contentant d'expliquer que les têtes de boulons auraient rompu par fatigue, les experts n'ont fourni aucune explication à l'absence incompréhensible des écrous sur les vis. Pourtant, le dévissage accidentel d'un écrou oxydé est techniquement hautement improbable". Selon la SNCF, "la rupture n'est pas intervenue à l'issue d'un long processus de fatigue, qui aurait échappé à la vigilance des agents lors des tournées d'inspection". Le déraillement du train Paris-Limoges en gare de Brétigny-sur-Orge avait fait sept morts. Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF, devenus depuis le 1er janvier 2015 et la réforme ferroviaire, SNCF Réseau et SNCF mobilité, ont été mis en examen à Evry pour homicides et blessures involontaires. Au total, quelque 4.000 pages d'expertises ont été rendues.

