La cité du nord-Bocage avait déjà accueilli 3 matchs du même calibre en 2010. Comme St Lô et Bayeux, le stade du Hazé va accueillir des rencontres du tournoi qualificatif au championnat d'Europe des 19 ans, qui sera disputé en Grèce en Juillet prochain.

Les 2 rencontres de ce tournoi qui seront disputées à Flers, sont :

-Azerbaïdjan / Danemark, le mardi 31 mars à 19h.

-Mais surtout, 4 jours plus tôt : Danemark/ France, le samedi 28 mars à 17h.

Sur place, les réunions préparatoires se multiplient. Alain Jublan, dirigeant du FC Flers, en charge de cette organisation :

Euro 2015 de football: match qualificatif des bleuets à Flers le 28 mars Impossible de lire le son.

L'organisation a été compliquée dans l'Orne, notamment à cause de l'éloignement des points d'hébergement des équipes : l’Azerbaïdjan et la Grande Bretagne à Caen ; Le Danemark et la France à Bayeux. Comme les sites de compétition doivent être situés à moins d'une heure de route de ces lieux d'hébergements, les bus des équipes seront escortés jusque dans l'Orne par la maréchaussée.

La location des places pour les 2 matchs « flériens » ouvrira dans quelques jours, au club-house du FC Flers, au stade du Hazé.

Les tarifs :

8€ en tribune (prix identique aux 3 sites bas-normands).

5€ en gradins.

3€ ailleurs dans le stade.