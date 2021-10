5ème Bazarnaom d'hiver à Caen

Le Bazarnaom se délocalise et atterrit cette année au zénith de Caen! Les 5 spectacles programmés pour l'occasion seront joués à la fois le vendredi et le samedi, pour laisser plus de liberté aux spectateurs. Voici le cru 2015:

*Didier Super, avec son one-man show décapant

"Ta vie sera plus moche que la mienne"

*Arnaud Aymard dans une performance burlesque :

"L'Oiseau Bleu" (Cie Spectralex)"

*Théâtre Group' et l'attraction foraine "Stand 2000"

*Les ballades des Frères Jack

* Le SCUIK, karaoké vivant

Vous pouvez vous procurer vos places au Bazarnaom, aux points de vente habituels ou directement sur place. Tarif plein à 15€ au bazarnaom ou 17€ ailleurs. Toutes les infos sont à retrouver sur www.bazarnaom.com

Rendez-vous vendredi 27 et dimanche 28 février à 19h30 au zénith de Caen.

Ecoutez Fabrice, un des organisateurs, nous présenter ces 2 soirées: