M'aile l'introvertie de The Voice saison 4

Elle intègre un premier groupe à 16 ans et monte le sien, quatre ans plus tard.

Diplômée de commerce et de management international, M'aile veut néanmoins faire carrière dans la musique.

En parallèle des différents groupes avec lesquels elle se produit en France et en Suisse, la jeune femme intègre en 2013 le conservatoire de Grenoble et y prépare un diplôme d'études musicales.

De nature introvertie, M'aile pense qu'il est temps de se jeter à l'eau et a envie d'un projet plus personnel, de compositions dans un univers folk ou électro.

The Voice est son tout premier casting, celui qui va lui permettre de comprendre ce qu'elle vaut réellement.