Washington (AFP). Etats-Unis: le meurtrier de American Sniper condamné à la perpétuité

Un ancien Marine a été condamné mardi soir à la prison à perpétuité pour le meurtre de Chris Kyle, le tireur d'élite qui a inspiré le film à succès "American Sniper", les jurés texans n'ayant pas retenu l'hypothèse de la folie. La peine d'Eddie Ray Routh, 27 ans, également condamné pour le meurtre de l'ami de Kyle, Chad Littlefield, exclut toute possibilité de libération, selon la lecture du jugement retransmise en direct à la télévision. Le procureur Alan Nash avait, avant les débats, annoncé qu'il ne demanderait pas la peine de mort. Après moins de trois heures de délibéré, les jurés du tribunal de Stephenville (160 km au sud-ouest de Dallas) ont rejeté à l'unanimité les arguments de la défense qui plaidait la folie de l'accusé quand il a abattu Chris Kyle, 38 ans, et Chad Littlefield, 35 ans, dans un stand de tir de Glen Rose, au sud-ouest de Fort Worth (Texas), le 2 février 2013. Pendant deux semaines, ce procès a captivé l'Amérique en raison de la personnalité de Chris Kyle, surnommé la "légende" et auteur d'une autobiographie à succès qui a inspiré le film "American Sniper", adapté sur grand écran par Clint Eastwood. Héros pour les uns, salaud pour les autres, il est officiellement crédité de la mort de 160 personnes lors de ses quatre passages en Irak, mais s'est lui-même vanté d'avoir tué 255 personnes. Judy Littlefield, la mère de Chad Littlefield, a fait une brève déclaration mardi soir. "Nous sommes très heureux d'avoir ce verdict", a-t-elle dit. Les avocats d'Eddie Ray Routh soutenaient que leur client souffrait de "psychose", un trouble mental grave qui fait perdre au malade le contact avec la réalité. Chris Kyle avait proposé son aide à l'ancien Marine, sujet au stress post-traumatique après avoir notamment servi en Irak et été envoyé en Haïti lors du tremblement de terre avant de quitter l'armée. Au premier jour du procès, le procureur avait raconté comment les corps des deux victimes avaient été retrouvés criblés de balles, surtout dans le dos, au stand de tir où les trois hommes s'étaient rendus. Après les tirs, l'accusé s'était enfui à bord de la camionnette de Chris Kyle puis était passé chez sa soeur avant d'être arrêté le jour même et de confesser les meurtres en affirmant que "des gens suçaient son âme et qu'il pouvait renifler les cochons". - Triomphe en salles - Une "maladie mentale n'enlève pas la possibilité de distinguer le bien du mal", avait estimé le procureur en précisant que le jour des faits, Eddie Routh avait fumé de la marijuana et bu de l'alcool. Il est apparu au cours du procès que Kyle et Littlefield s'étaient rendu compte que quelque chose n'allait pas seulement quelques minutes avant les tirs. Sur la route du centre de tir, Kyle avait envoyé un SMS à son ami qui se trouvait à l'avant du véhicule avec lui : "Ce type est complètement dingue", en parlant d'Eddie Routh, assis à l'arrière. "Il est juste derrière moi, surveille mes arrières", avait répondu Littlefield. La défense doutait qu'Eddie Routh bénéficie d'un procès équitable dans la petite ville du Texas, étant donné le succès d'"American Sniper" et l'opinion largement répandue selon laquelle Chris Kyle était un héros. Le juge Jason Cashon avait refusé de délocaliser et repousser le procès à une date ultérieure, le temps que l'émotion suscitée par le film s'estompe.

