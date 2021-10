Doha (AFP). Mondial-2022: fin novembre-fin décembre, la meilleure période

Le groupe de travail de la Fifa, réuni mardi à Doha, a recommandé l'organisation en hiver du Mondial-2022 au Qatar, de fin novembre à fin décembre, pour éviter les chaleurs étouffantes de l'été et ne pas coïncider avec les JO d'hiver. Le groupe de travail "a identifié la période qui va de fin novembre à fin décembre comme la meilleure pour le Mondial-2022". "Ces dates ont le plein soutien des six Confédérations" continentales, a indiqué la Fifa dans un communiqué, en rappelant que la décision finale revenait à son Comité exécutif, qui se réunira les 19 et 20 mars à Zurich. "Il y a une solution qui émerge de ces discussions, c?est celle de novembre-décembre 2022", a appuyé le secrétaire général de la Fifa, Jérôme Valcke. Quelques minutes plus tôt, le président de ce groupe de travail, le Sheikh bahreinite Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, par ailleurs président de la Confédération asiatique de football (AFC), avait été moins direct: il avait d'abord indiqué sur place que la recommandation portait sur "un Mondial en novembre-décembre (2022), même s'il y a d'autres options". Selon le groupe de travail de la Fifa, la période fin novembre-fin décembre répond à plusieurs impératifs: ne pas gêner l'organisation des JO d'hiver, en février 2022, et ne pas tomber pendant le mois du ramadan, en avril, alors que la fenêtre mai-juin était privilégiée par les grands clubs européens. En optant pour fin novembre-fin décembre, le groupe de travail dit avoir eu le souci d'avoir "le moins d'impact possible sur les calendriers nationaux et internationaux du football". L'élimination de l'été pour l'organisation de ce Mondial-2022, désormais quasi-officielle, n'était plus qu'un secret de polichinelle: les sommets atteints par le mercure à cette période de l'année au Qatar, jusqu'à 50 degrés, interdisent de facto une Coupe du monde à cheval sur juin-juillet comme il est de tradition. Michel Platini, président de l'UEFA, avait prôné l'hiver dès le départ. Joseph Blatter, président de la Fifa, s'en était fait ensuite le partisan. Et Jérôme Valcke, secrétaire général de l'instance mondiale, avait encore répété fin janvier que le Mondial au Qatar "se jouerait en hiver". "Les derniers signaux envoyés par la Fifa indiquent qu'il n'y aura pas de confrontation directe", s'était tout récemment félicité Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), heureux de voir que le Mondial-2022 ne devrait donc pas entrer en collision avec les Jeux d'hiver 2022, dont la ville hôte n'a pas encore été désignée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire