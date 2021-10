Bruxelles (AFP). Grèce: la liste des réformes point de départ valide pour poursuivre le financement au pays

La liste des réformes envoyée par la Grèce à l'UE est "un point de départ valide" pour qu'Athènes et ses créanciers s'entendent sur la poursuite du financement au pays jusqu'à fin juin, a estimé mardi la Commission européenne. La liste "est suffisamment complète pour constituer un point de départ valide en vue d'une conclusion réussie de la revue" du programme grec de redressement, qui doit permettre d'ici avril la reprise des versements à la Grèce de l'assistance financière européenne, a précisé cette source. "Nous sommes notamment encouragés par le ferme engagement à combattre l'évasion fiscale et la corruption", a ajouté la source de l'exécutif bruxellois. La Grèce doit désormais "spécifier davantage les réformes", pour qu'elles soient "convenues" avec ses créanciers "avant fin avril, conformément à la décision de l'Eurogroupe" vendredi, a-t-elle ajouté. Les deux autres institutions créancières de la Grèce, la BCE et le FMI, doivent également donner leur avis sur cette liste de réformes et "il doit être positif", a rappelé une autre source européenne. Si les trois institutions jugent les avancées positives, les 18 partenaires de la Grèce au sein de la zone euro seront appelés à se prononcer sur cette liste de réformes, lors d'une conférence téléphonique prévue mardi après-midi. "Cette liste est une première étape, ce n'est pas un nouveau mémorandum", a affirmé le patron de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, devant des parlementaires européens à Bruxelles. "C'est une indication du type de réformes que les autorités grecques souhaitent favoriser, remplacer ou poursuivre", a-t-il ajouté, soulignant qu'il "va falloir du temps pour aller dans les détails et mettre sur pied un nouveau contrat" avec la Grèce. "Le gouvernement grec est très sérieux dans sa volonté de réformes", a-t-il estimé, même s'il "s'agit juste d'un premier pas". La finalisation des réformes présentées par la Grèce "devra être faite en coopération étroite" avec ses créanciers, "cela prendra du temps", a-t-il souligné. Les autorités grecques auront ensuite jusqu'à fin avril pour finaliser leur liste de réformes, dont dépend le versement de l'aide financière restant dans le programme en cours, soit plus de 3,5 milliards d'euros côté européen. Cette liste est arrivée dans les ministères des Finances de la zone euro "lundi 23 février à 22H32 GMT", elle "est maintenant à l'examen" de la Commission, de la BCE et du FMI et "sera l'objet d'une discussion de l'Eurogroupe au niveau des ministres", a indiqué une source gouvernementale allemande. Elle a été "reçue dans les temps", a uniquement indiqué le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas. La présentation de cette liste était la première des conditions fixée par la zone euro à la prolongation de quatre mois de l'assistance financière à la Grèce.

