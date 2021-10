Paris (AFP). M. Cukierman espère que le contact sera rapidement rétabli avec les musulmans

Le président du Crif Roger Cukierman, dont les propos sur Marine Le Pen et sur les jeunes musulmans ont fait polémique lundi, a dénoncé "un mauvais procès" et a dit espérer "que le contact sera rapidement rétabli" avec les musulmans. "Le Conseil français du culte musulman nous a informés cet après-midi de sa décision de ne pas assister au dîner. J'ai appris cette décision avec un vif regret", a-t-il déclaré lors du 30e dîner du Crif. "J'ai appelé M. Boubakeur (le président du CFCM, ndlr) pour essayer de le faire changer d'avis, je lui ai dit qu'il nous faisait un mauvais procès", a-t-il ajouté. Roger Cukierman avait suscité la polémique lundi matin en déclarant sur Europe 1 que "toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans", même si "bien sûr c'est une toute petite partie de la communauté musulmane et les musulmans en sont les premières victimes". Après ces propos, le président de l'Union des Mosquées de France, Mohammed Mossaoui, avait lui aussi décidé lui aussi de boycotter le dîner du Crif. "Je n'ai fait que mettre l'éclairage sur le fait que tous les terroristes qui ont commis des meurtres dans la période récente se réclamaient de l'islam, et que les premières victimes des ces terroristes, ce sont les musulmans", a martelé M. Cukierman. "J'ai dit à M. Boubakeur que notre amitié, qui est ancienne, sincère, devrait surmonter ce problème car ce qui compte, c'est le vivre ensemble", a-t-il ajouté, estimant que "juifs et musulmans, nous sommes sur le même bateau, et j'espère que le contact sera rapidement rétabli". "Il ne s'agit ni d'amalgamer, ni de stigmatiser. Il s'agit uniquement de regarder les faits", a-t-il affirmé, en soulignant que les dirigeants du CFCM "partagent notre volonté de combattre le racisme et l'antisémitisme". "Il est important que l'ensemble des imams de France fassent passer le message que l'Islam, c'est la fraternité avec les Juifs, et non pas la haine des Juifs", a-t-il assuré. Rappelant que des actions ont déjà été menées en ce sens, il a souhaité "qu'elles soient renforcées et systématisées". "Ce serait tellement plus facile si les imams exerçant en France étaient formés et France et financés en France", a-t-il affirmé, sous les applaudissements Le président du Crif s'était aussi retrouvé sur la sellette pour avoir estimé dans son interview à Europe 1 que Marine Le Pen était "irréprochable personnellement". Il a réitéré ses mises au point sur la présidente du Front National, en répétant que "Marine Le Pen n'est pas une personne fréquentable ni irréprochable, aussi longtemps qu'elle continuera à ne pas se désolidariser des propos de son père pour lesquels il a été condamné par la justice". "Je note également qu'elle continue d'accepter au Front National des personnalités qui sont des négationnistes, des vichystes, des pétainistes. Et donc je dis que nous ne partageons pas les mêmes valeurs morales. Donc nous continuerons à ne pas inviter Mme Le Pen au diner du Crif et nous continuerons à ne pas conseiller de voter pour le Front National", a-t-il ajouté sous les applaudissements.

