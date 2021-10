Feu vert pour les études de la nouvelle gare de Rouen

Le protocole de partenariat rassemble dix partenaires : l'Etat, la Métropole Rouen Normandie, la Région, le Département de Seine-Maritime, la Ville de Rouen, l'EPF de Normandie, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, le Grand Port Maritime de Rouen et Voies Navigables de France. Il permet d'organiser les études entre 2014 et 2016.

Ces études permettront de définir le contenu de la première phase d'études sur l'intégration urbaine de la future gare ; de déterminer les conditions de financement des études ; de déterminer les obligations et droits respectifs des dix partenaires concernant ces études.

Des études coûtant 4,3 millions d'euros

Ces études se portent sur le futur quartier urbain adossé à la nouvelle gare, sur le pôle d'échanges multimodal et l'accessibilité de la gare, sur l'étude du sol et de la topographie du site. Le coût - estimé à 4,3 millions d'euros - est partagé entre six partenaires. La Métropole apporte 1 572 452 €, l'Etat 1 196 892€, la Région 929 489€, le Département 250 000 €, la SNCF Réseau 168 625 € et EPF Normandie 129 000€.

Le Président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol a salué cette future gare "utile à de nombreux Normands. Des transports collectifs performants au service des usagers du quotidien, c'est notre priorité. Le projet de nouvelle gare à Rouen, facile d'accès et au plus près d'un maximum d'habitants et d'emplois, répondra à cet objectif."