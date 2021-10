Elle frappe ses victimes dans le train Paris-Rouen

Un équipage de police est requis à la gare de Oissel ce samedi soir pour une affaire de violences dans un train. Une femme a été arrêtée par les contrôleurs. Elle aurait frappé deux femmes pendant le voyage en train, au niveau de la région parisienne.

La première victime, âgée de 24 ans, est descendue à Mantes-la-Jolie. On ignore la nature de ses blessures. La seconde victime, âgée de 36 ans et domiciliée à Sotteville-sous-le-Val, se présente aux policiers. Elle explique avoir reçu un violent coup de poing au visage suite à une légère bousculade sur la plateforme du wagon. Elle présente un hématome au-dessus de l'oeil gauche.

La mise en cause, âgée de 18 ans et habitant Pau, reconnaît les faits et explique avoir frappé les deux femmes parce que ces dernières l'auraient regardée de travers.