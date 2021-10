Washington (AFP). Pharmacie: Valeant prend sa revanche en rachetant le groupe américain Salix  

Le canadien Valeant Pharmaceuticals International Inc. a annoncé l'acquisition du groupe américain Salix Pharmaceuticals Ltd., spécialisé dans les traitements gastro-intestinaux, renouant avec les rachats de taille après l'échec de son OPA hostile sur Allergan l'hiver dernier. Selon l'accord approuvé par les deux conseils d'administration, Valeant propose d'acquérir tous les titres Salix en circulation au prix de 158 dollars l'action, ce qui valorise le laboratoire américain à 14,5 milliards de dollars, dette comprise, indique un communiqué de Valeant. L'action Salix sur le Nasdaq avait terminé vendredi à 157,85 dollars après avoir bondi de 50% au cours des trois derniers mois, le marché spéculant sur ce rachat. Le montant de l'acquisition pour Valeant revient à environ 10 milliards de dollars ce qui constitue un des plus importants rachats pour le groupe canadien qui a bâti sa rapide croissance à coups d'acquisitions dans la dermatologie, la cardiologie et la neurologie notamment. En novembre dernier, Valeant, dont le siège est à Laval, avait subi un échec cuisant avec son offre d'achat hostile sur Allergan. Ce dernier, fabricant du célèbre anti-rides Botox, avait préféré tomber dans le giron de son compatriote Actavis. Salix, basé à Raleigh (Caroline du nord, sud-est des Etats-Unis) qui fabrique notamment le best-seller Xifaxan, un remède dans le traitement du colon irritable, apporte au groupe canadien un nouveau champ de spécialisation: les médicaments du tube digestif. "Le marché des soins gastro-intestinaux en pleine croissance présente des éléments fondamentaux attractifs et Salix a un portefeuille de produits formidables qui dépassent le marché en terme de rythme de croissance", a commenté Michael Pearson, Pdg de Valeant, ajoutant que le groupe de Raleigh dispose en outre à court terme "d'autres produits prometteurs en préparation". -Valeant s'endette- Le groupe précise que l'acquisition en numéraire sera financée "par une combinaison d'emprunts et d'obligations". Le dirigeant Michael Pearson a précisé au Wall Street Journal que cela doublera quasiment la dette de Valeant à 31 milliards de dollars. Le groupe affirme dans son communiqué qu'il ne s'attend pas à une modification de la note de son endettement par les agences de notation après ce rachat en cash. Avant le rachat de Salix, qui sera complété au 2e trimestre, Valeant prévoyait un chiffre d'affaires de 9,2 milliards de dollars pour 2015. Le groupe, qui a prévu d'annoncer ses résultats 2014 mardi, devait tenir une conférence de presse téléphonique lundi sur sa nouvelle opération de rachat. "Nous sommes heureux d'avoir trouvé un accord avec Valeant qui est un partenaire logique et, qui plus est, crée de la valeur ajoutée immédiate pour nos actionnaires", a affirmé dans le communiqué, Thomas d'Alonzo, pdg par interim de Salix. Le laboratoire américain a réalisé au 3e trimestre 2014 un chiffres d'affaires de 355 millions de dollars en hausse de 50% et un bénéfice opérationnel avant impôt de 161 millions de dollars. Sur neuf mois, le groupe de Raleigh a généré des ventes de 1,1 milliard de dollars. Il devait annoncer ses bénéfices annuels le 2 mars mais a déjà prévenu en novembre qu'une réévaluation des stocks devait affecter ses résultats. Avant la conclusion de ce rachat, Salix était l'objet d'autres convoitises, au centre des récentes grandes man?uvres du secteur pharmaceutique. Les marchés l'ont ainsi tour à tour fiancé avec Allergan, lorsque celui-ci voulait échapper aux griffes de Valeant, puis avec Actavis qui a fini par acquérir Allergan pour 66 milliards de dollars. Selon la presse, le britannique Shire était aussi récemment sur les rangs pour l'acquisition de Salix. Salix lui-même venait de renoncer à sa fusion programmée avec l'italien Cosmo Pharmaceuticals, qui était perçue par les marchés comme un obstacle à sa reprise bien valorisée par le groupe américain. Valeant est par ailleurs cité dans le rachat de certaines activités du groupe pharmaceutique américain en difficulté Dendreon, spécialiste de traitements contre le cancer avancé de la prostate.

