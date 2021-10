Les enjeux climatiques au centre du 52e Salon de l'Agriculture

Le 52e Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes à Paris ce week-end.

Une édition rythmée par les questions climatiques, à quelques mois de la conférence internationale sur le sujet organisée par la France en décembre.

Dans notre pays, 21% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur agricole. Mais les agriculteurs sont aussi les premiers touchés lorsque la météo fait des siennes, à l'image des légumiers normands plombés par un hiver doux en 2014.

Pour Pascal Ferey, président de la Chambre d'Agriculture de Normandie, le secteur agricole se sent de plus en plus concerné par ces questions d'environnement :