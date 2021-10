Paris (AFP). Sanofi: un bonus pouvant atteindre 4 millions d'euros pour le nouveau patron

Le nouveau patron du groupe pharmaceutique français Sanofi, Olivier Brandicourt, dont la nomination a été annoncée jeudi, sera gratifié d'un "bonus de bienvenue" pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Selon un document consultable sur le site internet de Sanofi, une indemnité forfaitaire brute de 2 millions d'euros est prévue pour la prise de fonction du nouveau directeur général, prévue le 2 avril. Celui qui dirige actuellement les activités pharmaceutiques du groupe allemand Bayer bénéficiera à nouveau d'une telle indemnité en janvier 2016 s'il est toujours en poste à ce moment-là. Sanofi explique que cette prime a été accordée à son nouveau directeur général "en contrepartie des avantages auxquels il a renoncé en quittant son précédent employeur". La pratique d'accorder des primes d'accueil aux grands dirigeants d'entreprise est très répandue aux Etats-Unis, où on parle de "poignée de main en or" ("golden handshake"). Mais elle est encore mal comprise par l'opinion en France, qui a déjà obtenu un plus strict encadrement des primes de départs ("parachutes dorés") accordés aux grands patrons. Le groupe précise également que la rémunération de M. Brandicourt sera composée d'une part fixe annuelle brute de 1,2 million d'euros et d'une part variable cible de 150% de la rémunération annuelle fixe et plafonnée à 250% - soit entre 3 millions et 4,2 millions d'euros - "soumise à des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs", précise Sanofi. Il touchera par ailleurs 220.000 options de souscription d'actions par an et 45.000 actions de performance. Sanofi, qui dispute à Total le titre de première capitalisation de la Bourse de Paris, n'avait plus de directeur général depuis l'éviction fin octobre de Chris Viehbacher, à la double nationalité allemande et canadienne. Le groupe a finalement choisi M. Brandicourt, un médecin à la vaste expérience internationale, passé notamment chez le numéro un mondial de la pharmacie Pfizer.

