Lyon (AFP). Ligue 1: retour de Lacazette et fin de la disette pour Lyon ?

Absent lors des trois dernières journées, le meilleur buteur de la L1 (21), l'attaquant de Lyon Alexandre Lacazette, revient face à Nantes dimanche (17h00), un renfort bienvenu pour une équipe en panne de victoire. L'OL reste sur trois résultats nuls, à Lorient (1-1), dimanche dernier, mais surtout contre Monaco (0-0) et Paris SG (1-1), deux autres prétendants au podium, comme l'a rappelé l'entraîneur Hubert Fournier. Mais "le seul couac est le match à Lorient où nous aurions souhaité faire mieux", a-t-il concédé. Lacazette s'était blessé derrière la cuisse droite lors de la réception de Metz, le 25 janvier, après avoir ouvert la marque d'un match gagné 2-0 à Gerland, soit le dernier succès du leader du championnat. Et l'OL compte bien profiter du retour de son serial-buteur pour se relancer, avant trois déplacements consécutifs à Lille, Montpellier et Marseille. Trois matchs qui permettront de savoir si l'OL a vraiment les épaules pour conserver son costume taille-patron. "C'est rassurant pour tout le monde. C'était plus compliqué de ne pas l'avoir. Mais il ne faut pas croire que cela va régler tous nos problèmes, quelques uns sans doute, mais pas tous", a tempéré Fournier. "Nous avons vu aussi, durant son absence, que nous avons fait des choses probantes. Cela a permis à Clinton Njie de marquer deux buts. Nous avons gagné beaucoup de matchs avec Alex, mais nous en avons aussi perdu avec lui", a-t-il ajouté, sans doute dans le but de protéger son groupe à l'adresse de ceux qui penseraient que l'OL souffre d'une "Lacazette-dépendance". - Gare aux contres des Canaris - Reste que l'Olympique lyonnais n'a gagné aucun des six derniers matchs manqués par son leader d'attaque (2 défaites, 4 nuls), dont trois la saison passée. "Il a très envie de reprendre, car il est un compétiteur qui aime être sur le terrain. Il aspire aussi à reprendre la dynamique qu'il avait avant sa blessure", a témoigné Fournier. "La dynamique de l'équipe est toujours positive. Il n'a pas été arrêté très longtemps. Il faut voir cette blessure comme une opportunité pour lui de souffler et peut-être de repartir avec plus de jus pour la fin de saison", a poursuivi l'entraîneur lyonnais, qui n'a pas indiqué si Lacazette débuterait ou non la rencontre. Côté bilan, l'OL n'a gagné, contre Metz (2-0), qu'un seul de ses cinq derniers matchs, même s'il n'a perdu qu'une fois, en coupe de France, à Nantes justement (3-2). Un match disputé par Lacazette, qui avait notamment marqué. A l'aller, en championnat, les Lyonnais avaient concédé un résultat nul (1-1) chez les Nantais. Ils avaient mené sur un but de Bakary Koné à la suite d'un coup franc joué par Lacazette: une action de jeu arrêté qui généralement ne sourit guère à Lyon cette saison. La faute selon Fournier à des qualités athlétiques insuffisantes de la plupart de ses joueurs, qui nourrissent des carences dans le domaine aérien notamment. Face aux Canaris, les Lyonnais devront aussi respecter les équilibres, ce qu'ils n'avaient pas su faire notamment en coupe de France. Sur les quatre buts concédés aux Nantais cette saison, tous l'ont été à la suite d'attaques menées sur des contres.

