Juba (AFP). Soudan du Sud: un groupe armé a enlevé au moins 89 adolescents (Unicef)

Un groupe armé non identifié a enlevé au moins 89 adolescents, dont certains âgés d'à peine 13 ans, dans la ville de Wau Shilluk, dans le nord du Soudan du Sud, a annoncé samedi l'Unicef dans un communiqué. Pour le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le nombre réel d'adolescents enlevés "pourrait être bien plus élevé". Au Soudan du Sud, les belligérants utilisent des enfants-soldats depuis le début du conflit en décembre 2013. Selon des témoins, ces hommes armés non identifiés ont fait irruption à à Wau Shilluk en début de semaine allant de maison en maison pour enlever de force tous les garçons paraissant âgés de plus de 12 ans. "Le recrutement et l'utilisation d'enfants-soldats détruisent les familles et les communautés", déclare Jonathan Veitch, directeur de l'Unicef au Soudan du Sud. "Les enfants sont soumis à un niveau incroyable de violence. Ils perdent leur famille et n'ont aucune chance d'être scolarisés", ajoute-t-il. L'Unicef estime qu'environ 12.000 enfants sont utilisés comme soldats par les deux camps dans la guerre civile qui déchire le Soudan du Sud depuis décembre 2013. Le conflit a débuté lorsque des combats ont éclaté au sein de l'armée sud-soudanaise, minée par des divisions politico-ethniques aiguisées par la rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, respectivement dinka et nuer, les deux principaux peuples du pays. Depuis, la guerre se poursuit malgré les nombreux cessez-le-feu signés et les pourparlers de paix en cours dans la capitale de l'Ethiopie Addis Abeba.

