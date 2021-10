Paris (AFP). Ligue 1: PSG et OL à la maison, OM dans le Chaudron

Le PSG diminué et l'OL, leader renforcé par Lacazette, ont un coup à jouer à domicile tandis que l'OM dispute un choc périlleux à Saint-Etienne: de quoi rebattre les cartes du podium ce week-end pour la 26e journée de Ligue 1 ? . PSG retrouve la L1, l'OL sa gâchette Une semaine après l'incroyable scénario vécu face à Caen (2-2), le PSG, handicapé par son lot d'absences, reçoit Toulouse (17e) samedi après-midi. Paris compte ses blessés (Aurier, Thiago Motta), ses suspendus (Verratti, David Luiz) et ceux qui sont l'un et l'autre (Lucas, Cabaye). Mais Ibrahimovic sera bien présent avant d'être suspendu pour la double confrontation contre Monaco, en L1 et en Coupe de France. Les Parisiens ont surmonté le traumatisme caennais en dominant Chelsea mardi en Ligue des champions, sinon dans le résultat (1-1), du moins dans le jeu. Seront-ils capables de revenir au pain quotidien du championnat avec la même exigence ? Car l'occasion est belle de prendre la tête de la L1 au moins provisoirement et de mettre ainsi la pression sur les deux autres membres du podium. Et d'abord sur Lyon, leader qui reste sur un match très mitigé à Lorient (1-1), son troisième nul consécutif. L'OL a cependant des motifs de se réjouir: Gourcuff a fait une belle entrée en jeu en Bretagne et Hubert Fournier peut surtout de nouveau compter sur Lacazette, le meilleur buteur du championnat (21 réalisations en 22 matches), après un mois d'absence. Dimanche après-midi, Lyon reçoit Nantes (10e), toujours sans victoire en 2015 en championnat. L'OL a tout intérêt à prendre les trois points avant une séquence de trois déplacements d'affilée, à Lille, Montpellier et Marseille. . OM: quelle cuisson pour le Chaudron ? L'OM justement pourrait donc connaître une pression intensifiée à l'heure de pénétrer dans le Chaudron de Saint-Etienne. Si Andre Ayew est revenu de la Coupe d'Afrique en grande forme malgré sa cruelle défaite en finale avec le Ghana, le nul concédé in extremis face à Reims la semaine dernière (2-2) symbolise l'essoufflement de l'équipe en 2015 (8 points pris sur 18 possibles). Marseille vient dans l'antre d'une bête blessée: les Verts n'ont pas gagné le moindre de leurs cinq derniers matches en L1 et font figure de "bons sparring-partners", selon la formule acide employée par leur entraîneur Christophe Galtier pour piquer leur orgueil. Cette série noire a du coup fragilisé la 5e place des Stéphanois. . Maintien: tracas au fond Pour les deux derniers de la classe, Lens et Metz, la situation empire de semaine en semaine au point de compter désormais respectivement 6 et 7 points de retard sur le premier non relégable. Les deux promus se déplacent chez des équipes qui n'ont pas encore assuré leur maintien mais viennent de neutraliser le PSG et l'OM, Lens à Caen (15e), et Metz à Reims (14e). Toulouse (17e), en visite au Parc des Princes, a également du souci à se faire, et dépendra aussi du résultat entre Evian (18e) et Lorient (16e), qui peut chambouler le bas de tableau entre deux équipes séparées par deux points. L'ETG sera cependant privé de son meilleur joueur, le milieu Daniel Wass, suspendu. Joué vendredi: (20h30) Nice - Monaco 0-1

