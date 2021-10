Bruxelles (AFP). Grèce: la zone euro accepte sous conditions une prolongation de quatre mois du plan d'aide

La zone euro a décidé de prolonger de quatre mois le plan d'aide financière de la Grèce, sous conditions, notamment qu'Athène présente d'ici lundi une liste de réformes qui doit être approuvée par ses créanciers. "Quatre mois, c'est le délai approprié en terme de financement et compte tenu des défis à relever" par la Grèce, a indiqué Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe lors d'une conférence de presse vendredi soir à Bruxelles. "Sur la base de la demande" grecque, "des engagements des autorités grecques, de l'avis des institutions" créancières d'Athènes, et de l'accord trouvé vendredi entre les pays membres de la zone euro, "nous lancerons les procédures en vue d'atteindre une décision finale sur l'extension" du plan de financement actuel "pour une durée allant jusqu'à quatre mois", indique le communiqué final de l'Eurogroupe. "Il y a de la flexibilité dans ce programme et nous en ferons le meilleur usage", a promis M. Dijsselbloem. En contrepartie, la Grèce "doit présenter une liste de réformes d'ici lundi". "Les institutions (UE, BCE et FMI) donneront ensuite une première opinion pour dire si cela est suffisant comme point de départ pour terminer la revue" des créanciers, a indiqué la zone euro dans un communiqué. La zone euro se prononcera ensuite sur cet ensemble de mesures, probablement par téléconférence, a laissé entendre le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. "Nous avons franchi une étape importante. Il en reste d?autres jusqu?au 28 février (la date initiale de la fin du programme grec, ndlr). Il en restera beaucoup d'autres", a-t-il ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire