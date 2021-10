Athènes (AFP). La Grèce souhaite un sommet UE dès dimanche si l'Eurogroupe échoue

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a l'intention de réclamer la réunion en urgence d'un sommet européen dimanche si la demande grecque d'une extension du financement du pays par l'UE échoue vendredi soir, a indiqué une source gouvernementale à Athènes. "Le Premier ministre a informé le Président du conseil européen, Donald Tusk, que la Grèce demandera un sommet européen de l'UE en urgence dimanche si les discussions de l'Eurogroupe ne donnent pas un résultat positif", a indiqué cette source à l'AFP. "Il n'y aura pas de sommet de la zone euro dimanche", a cependant affirmé une source européenne à Bruxelles, sans rejeter l'organisation prochaine d'une telle réunion des chefs d'Etat et de gouvernement: "M. Tusk n'hésitera pas à convoquer un sommet de la zone euro s'il considère que c'est le bon moyen de gérer la situation", a indiqué cette source. Mais "avant de réunir" un tel sommet, "on doit aller au bout de toutes les options au sein de l'Eurogroupe". "De même, tout sommet de l'euro devrait être préparé de manière approfondie pour faciliter une issue positive pour tous les pays de la zone euro", a souligné cette source. Athènes a annoncé cette intention alors que les ministres des Finances de la zone euro étaient réunis à Bruxelles pour trouver un accord aux forceps afin de réconcilier les positions de la Grèce et de l'Allemagne sur l'avenir de l'aide de l'UE à la Grèce. "Donald Tusk continue à rester en contact étroit avec les principaux acteurs, notamment MM. Tsipras et (Jeroen) Dijsselbloem", le chef de file de la zone euro, a indiqué la source européenne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire