Il se défoule sur la mère de ses enfants

Le 4 décembre dernier, vers 6h40, en rentrant de discothèque, sous l'emprise de l'alcool (1,5 g), il frappe la mère de ses trois enfants, lui casse le nez et tente de l'étrangler. Il va même jusqu'à la menacer : “Je vais la tuer !” . Il est finalement arrêté par une amie du couple. Lors de son procès, le prévenu a expliqué qu'il était gardien d'immeuble depuis deux ans et qu'il réglait à l'amiable tous les litiges possibles et imaginables au milieu de 250 logements. “Ce soir là, je n'étais pas d'astreinte. Je suis sorti et en rentrant, j'étais énervé par l'alcool” . La victime a, de son côté, tenté de minimiser les faits : “Je n'ai rien contre lui. Il est travailleur, courageux. Ce n'est que lorsqu'il boit que cela ne va pas. Ce soir là, je l'avais “cherché”, je l'avais insulté !”



Six mois de prison ferme

En réalité, l'étude de la situation montre qu'il pourvoit à l'entretien des enfants et que son salaire apparaît nécessaire et indispensable à cette femme au foyer. Le procureur n'a retenu que les faits de violence, et que la tentative d'étranglement n'était pas feinte. N. G, 34 ans, a été condamné à six mois d'emprisonnement immédiats auxquels viennent s'ajouter trois mois de sursis pour une conduite en état alcoolique du 25 octobre dernier.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire