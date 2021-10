Rouen : 100g de cannabis sur lui

Le Groupe de Sécurité et de Proximité a reçu une réquisition du procureur de la République pour mener des contrôles d'identité. Les policiers aperçoivent trois individus à un arrêt de bus. Ils décèlent sur l'un d'eux une grosseur rectangulaire au niveau de l'aine.

Contrôlé, le jeune homme, âgé de 19 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, sort de sa poche un morceau de plus de 100g de résine de cannabis. Il reconnaît en acheter et en revendre une petite partie. La Brigade des Stupéfiants s'est saisie de l'enquête. L'homme a été placé en garde à vue.