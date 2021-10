Près de Rouen, le réceptionniste d'un hôtel roué de coups

Ce mercredi matin, trois hommes entrent dans le hall de l'hôtel et se présentent à la réception pour demander une chambre. Le réceptionniste, constatant leur ivresse, refuse. Il est alors roué de coups par les trois individus. Il reçoit une Interruption Temporaire de Travail de 20 jours.

Avec l'aide de la vidéosurveillance et du fichier "Canonge", grâce auquel les policiers retrouvent, sur la base d'informations morphologiques, les individus connus des forces de l'ordre, deux agresseurs sont identifiés et placés en garde à vue. Ils reconnaissent partiellement les faits, expliquant manquer de souvenirs précis de la scène, la faute à l'alcool. Agés de 22 et 23 ans et domiciliés à Saint-Etienne-du-Rouvray, ils font l'objet d'une Convocation par Officier de Police Judiciaire. Le troisième complice est toujours recherché.