Avant Caen-Lens : "un match plus important qu'à Paris" pour Seube

Avant cette 26e journée, Caen compte six points d'avance sur Lens, un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Une victoire permettrait aux Caennais de creuser un peu plus l'écart. "A partir du moment où on joue un concurrent direct, il est primordial, surtout à domicile de gagner ce match", explique le milieu malherbiste Nicolas Seube.

A l'occasion de la conférence de presse d'avant match, ce vendredi 20 février, il est également revenu sur le scénario incroyable que les Caennais ont su exploiter à Paris samedi dernier, quand il se sont retourvés à jouer à 11 contre 9. "On a été tellement mal chanceux depuis le début de la saison que lorsque des événements favorables arrivent comme ce fut le cas à Paris, on prend ! Après si on a plus de réussite, c'est aussi parce qu'on fait tout pour aller la chercher."

