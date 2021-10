Montesquieu-des-Albères (France) (AFP). Valls: S'il faut de nouveau utiliser le 49-3, nous le ferons bien évidemment

Manuel Valls s'est dit prêt, "bien évidemment", vendredi, à utiliser de nouveau l'article 49-3 permettant de faire adopter un texte sans vote, après l'avoir employé mardi sur le projet de loi Macron. "S'il faut de nouveau utiliser cette arme que me donne la Constitution, nous le ferons, bien évidemment, parce que nous ne pouvons pas perdre de temps, et qu'il faut réformer notre pays et lever les blocages" alors que "la croissance est en train de revenir", a déclaré le Premier ministre en marge de l'inauguration d'une grande ligne électrique France-Espagne à Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales).

