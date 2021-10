PARIS (AFP). Europa League: victoires de Guingamp, Liverpool et Naples

Guingamp a parfaitement profité de sa supériorité numérique contre le Dynamo Kiev, réduit à 9 avant la pause, pour battre le club ukrainien en fin de rencontre (2-1), jeudi, et préserver ses chances de qualification à l'issue des 16e de finale aller de l'Europa League. Les deux cartons rouges infligés coup sur coup à Yarmolenko (39e) et à Belhanda (44e) ont constitué de sacrées aubaines pour l'En Avant. Cueillis à froid par un but rapide inscrit par Miguel Veloso dès la 19e minute, les Bretons ont été totalement relancés par cette double décision arbitrale avant de logiquement prendre l'ascendant par l'incontournable Claudio Beauvue (72e) puis Diallo (75e). Tout est donc encore possible pour Guingamp, présent pour la première fois de son histoire en 16e de finale d'une Coupe d'Europe, même si son succès doit être relativisé. Le Dynamo, qui n'avait plus disputé de match officiel depuis deux mois en raison de la trêve hivernale, a sûrement payé très cher physiquement ses deux exclusions et sera d'un tout autre calibre à Kiev, le 26 février. Dans les autres matches, le bilan est assez positif pour l'imposant contingent italien (5 clubs). Naples n'a fait qu'une bouchée de Trabzonspor en Turquie (4-0) et a déjà quasiment son ticket en poche. L'Inter, qui a marqué 3 buts à Glasgow contre le Celtic (3-3) avec en prime un doublé de Palacio, a lui aussi fait un grand pas vers les huitièmes. La Fiorentina s'en est également bien sorti à Tottenham (1-1). Les seules fausses notes sont venues de Rome et de Turin. La Roma a concédé un nul à domicile face à Feyenoord (1-1) qui lui complique singulièrement la tâche. -Everton et Liverpool s'imposent- Avant la rencontre, des heurts ont opposé des centaines de supporteurs néerlandais à la police en plein coeur de Rome, place d'Espagne. Plus de 500 supporteurs du Feyenoord, passablement éméchés, se sont rassemblés sur cette place emblématique de la Ville éternelle où ils ont commencé à jeter des projectiles sur les policiers qui ont alors chargé. "Rome dévastée et blessée. En contact avec le préfet, la police et l'ambassade des Pays-Bas. Ca ne s'arrêtera pas là", a réagi sur son compte Twitter le maire de Rome Ignazio Marino. Le Torino n'a pas fait mieux que la Roma contre l'Athletic Bilbao (2-2) malgré un doublé de Maxi Lopez. Du côté des Anglais, les deux équipes de Liverpool ont tiré leur épingle du jeu. Les "Toffees" d'Everton n'ont pas fait de détails à Berne (4-1), grâce notamment à un triplé de Lukaku, et peuvent déjà cocher les dates du prochain tour sur leur calendrier (12-19 mars). L'exclusion de Stones (63e) n'a eu aucune incidence sur la partie puisque l'ancien Parisien Guillaume Hoarau, désormais aux Young Boys, a raté un penalty dans la foulée. Liverpool a bénéficié d'un penalty salvateur transformé par Mario Balotelli à la 85e minute pour se défaire du Besiktas à Anfield (1-0). Deux buts de Dost ont fait l'affaire pour Wolfsburg, le dauphin du Bayern Munich en Allemagne, contre le Sporting Lisbonne (2-0), dernier porte-drapeau du Portugal. Le pays, qui a placé 4 clubs en finale sur les 4 dernières éditions (dont deux en 2011), doit sans doute se faire une raison pour cette année. L'autre représentant allemand, Moenchengladbach, n'a de son côté pas résisté au tenant du titre, le FC Séville, en Espagne (1-0). Résultats des matches des 16e de finale aller de l'Europa League disputés jeudi: jeudi Young Boys (SUI) - Everton (ENG) 1 - 4

