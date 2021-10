Biarritz (AFP). 4L Trophy: une jeunesse solidaire à donf sur 6.000 km jusqu'au Maroc

Cabossées ou rutilantes, jaune safran ou bleu pétrole, 1.200 Renault 4L échappées des années 1980, avec 2.400 étudiants à bord et du matériel scolaire plein les coffres, se sont élancées jeudi depuis Biarritz pour un "roadtrip solidaire" de 6.000 km à destination de Marrakech. Toute la matinée, à la Halle d'Iraty, point de départ de cette 18e édition du 4L Trophy, participants, amis et sponsors ont fait ronfler les moteurs et craquer les boîtes de vitesse des vénérables 4L pour éprouver une dernière fois leur solidité avant le départ. "Le plus difficile est de maîtriser la mécanique", expliquent Margot et Clémence, 20 ans, étudiantes à l'Ecole de commerce et de gestion (EGC) de Sens (Yonne). Vêtues et chapeautées de noir, elles vont s'élancer à bord d'une fourgonnette 4L de 1980 dont la carrosserie bleue, orange et blanche, est "nickel". Grâce à leur garagiste Franck à qui "nous avons fait les yeux doux", s'amusent les deux jeunes femmes, assurant être "à donf" avant le départ. Elles tentent l'aventure pour "son côté humanitaire" mais aussi pour éprouver leur "fibre commerciale". "Nous avons réuni 9.000 euros en démarchant 26 sponsors. Des contacts qui sont autant de filons pour nos futurs stages", estiment-elles. Non loin d'elles, Luc et Romaric, 23 ans, têtes plongées dans le moteur, tentent de colmater une fuite inopinée. "Pas de stress, sourit Romaric, Luc est étudiant en génie mécanique à Dijon. On se complète: j'ai une licence de tourisme." Leur 4L de 1983, entièrement retapée, est de couleur "jaune Simpson", à l'effigie de ces célèbres personnages de dessin animé américains. La mascotte des Simpson trône d'ailleurs sur le tableau de bord du véhicule: "Elle reflète notre état d'esprit. Pas de prise de tête. La seule chose à faire par les temps qui courent", assurent les deux garçons. - GPS interdit - Petite cylindrée oblige, le 4L Trophy, qui fête cette année ses 18 ans d'existence, n'est pas une course de vitesse mais bien un rallye raid d'orientation. "Les participants sont des étudiants âgés de 18 à 28 ans et viennent d'environ 1.000 établissements", indique Jean-Jacques Rey, directeur du Rallye et pilote expérimenté. Equipés d'une carte et d'une boussole, les concurrents traversent la France, puis l'Espagne avant de prendre le ferry pour rejoindre le nord du Maroc. Cap ensuite sur le Sahara du Sud marocain, jusqu'à Marrakech où l'arrivée est prévue le 1er mars. Soit au total 6.000 km sans GPS, strictement interdit par le règlement de l'épreuve. Le classement s'effectue sur la base d'un kilométrage lié à l'orientation ainsi que sur des épreuves, comme le franchissement des dunes et des cols. "Ce n'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Nous ne pouvons occulter la menace terroriste", confie Thaïs, 21 ans. "S'il y avait eu le moindre souci, les organisateurs auraient annulé la manifestation. Et tout au long de notre périple, la gendarmerie marocaine nous suit", rassure son équipière Léa, 20 ans. Pour la jeune fille, "ce qui compte, c'est d'acheminer les quelque 60 tonnes de matériel scolaire et sportif à l'usage des écoliers marocains qui en sont privés" et qui seront donnés à l'association "Enfants du désert".

