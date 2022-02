SORTIR EN REGION: jeudi 13 janvier

Ambiance "sixties" ce soir au Grand Auditorium de Caen, avec le spectacle du Conservatoire de musique et de danse. Ce spectacle est un hommage aux vedettes des années 60, première représentation à 15h.

A St Lô et Cherbourg c'est le lancement de l'anniversaire du QG dès ce soir, un anniversaire placé sous le signe des années 80, avec des cadeaux et le meilleur et le pire de la musique des années 80.

Demain c'est Bernard Minet, le chanteur des génériques cultes des séries du Club Dorothée qui sera présent au QG de St Lô, place de la gare et samedi à Cherbourg.

A l'Orient Express ce soir cours de danse salsa dès 20h30 avec des cours pour apprendre cette danse latine jusqu'à 22h30

A Cherbourg, deux soeurs originaire de la ville rendent hommage au grand nom de la musique classique ce soir dans les salons de l'Hôtel de Ville, une partie du concert portera sur le répertoire du normand Erik Satie.

A Bréhal c'est le retour du concert du mois, premier rendez-vous de l'année 2011 avec Evelyne Gayet qui chante des textes corrosifs, demain à la salle de St Martin de Bréhal.

Bayeux se prépare à recevoir de nouveau son festival international du cirque en mars prochain, la billetterie est ouverte et la liste complète des artistes et troupes invités sera dévoilée à la fin du mois.

Dès maintenant la Ville de Bayeux organise un concours photos pour les scolaires de Bayeux-Intercom, les enfants se mettent en scène dans la peau d'un artiste de cirque et se prennent en photo pour gagner des cadeaux, toutes les infos sur festivalcirquebayeux.fr