1.200 autos au départ du 18e 4L Trophy

Le 4L Trophy est une course d'orientation sur environ 6000km, réservée aux étudiants. Les participants, âgés de 18 à 28 ans, ne peuvent s'aider que d'une carte, d'une boussole et d'un road book.

Chaque équipage doit remettre sur le village de départ dix kilos de denrées alimentaires non périssables à la Croix Rouge. Cet événement est aussi l'occasion d'aider plusieurs associations comme Enfants du Désert. Au total, près de 60 tonnes de matériel scolaire, d'hygiène et sportif devraient être transportées dans les 4L et distribuées aux enfants marocains. D'autres projets sont également réalisés comme la construction d'écoles et d'installations photovoltaïques.

Le départ de l'épreuve est prévu le 19 février de Biarritz pour une arrivée le 1er mars à Marrakech (Maroc) avec une grande soirée de remise des prix.