Décès de Michel Thoury, l'hommage de Bernard Cazeneuve

"Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a appris avec beaucoup de tristesse et d’émotion le décès de M. Michel Thoury survenu dans les conditions dramatiques d’un accident de la route.

Il salue la mémoire d’un homme de passion, au dynamisme communicatif et pleinement engagé au service de nos concitoyens dans les multiples responsabilités qu’il avait acceptées d’exercer tant au sein de nombreuses collectivités locales et notamment comme maire de Saint-James qu’à l’égard de la filière équine dont il était devenu un acteur majeur en Basse-Normandie contribuant amplement au choix de notre région pour l’organisation des récents jeux équestres mondiaux.

Homme aux exceptionnelles qualités relationnelles, il forçait l’admiration par l’aisance et la proximité dont il a toujours fait preuve dans ses contacts avec nos concitoyens et par son immuable bonne humeur, son humour et son naturel accueillant.

Il adresse à ses proches ses plus sincères condoléances et témoigne à tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui l’ont connu sa profonde sympathie."