Caen (AFP). Dégradations dans un petit cimetière normand: arrivée des enquêteurs

Les enquêteurs sont arrivés mercredi matin dans le cimetière d'un petit village du Calvados, Tracy-sur-Mer, où des tombes ont été profanées la veille, suscitant l'indignation du Premier ministre, a constaté un photographe de l'AFP. "Une petite dizaine de croix ont été retournées sur un total d'une trentaine de tombes touchées. Il n'y a pas d'inscription sur les tombes", a indiqué à l'AFP le maire de Tracy-sur-Mer, Jean Bedez, alerté mardi en fin de journée. Ce cimetière catholique, situé à moins de 2 kilomètres des plages du Débarquement, compte une soixantaine de tombes au total, dont plusieurs très anciennes ont été dégradées par le temps, selon le maire, qui pense plutôt à un acte de la part de "jeunes" inconscients qu'à un geste revendiqué. Le Premier ministre Manuel Valls a exprimé sur son compte twitter son "sentiment de dégoût et d'indignation face aux dégradations commises dans le cimetière de Tracy-sur-Mer.#Assez!". "Tout sera mis en ?uvre pour identifier, interpeller et déférer à la justice les auteurs de ces actes révoltants qui bafouent nos valeurs et le respect qui scellent notre vivre ensemble", a indiqué le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui a annoncé ces dégradations dans un communiqué dans la nuit. La brigade de recherches de Bayeux est chargée de l'enquête et "les techniciens en identification criminelle du groupement de gendarmerie du Calvados procéderont aux constatations dès (mercredi) matin", a-t-il précisé. Cet acte de vandalisme intervient deux jours après la découverte de la profanation de 250 tombes dans le cimetière juif de Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Dans cette affaire de Sarre-Union, cinq profanateurs présumés, des adolescents mineurs, âgés de 15 à 17 ans, originaires de la région et sans antécédents judiciaires, sont depuis lundi en garde à vue. Ils se défendent de tout antisémitisme.

