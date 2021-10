Carnaval de Granville : le roi est mort, les confettis sont rois

Depuis quelques jours, il régnait sur la ville, entrainant derrière lui plus de 40 chars et des milliers de personnes. A l'issue de plus de quatre jours de fête et de la dernière cavalcade, Sa Majesté Ô Tocard 1er a été jugé sans concession par le peuple de Granville.

Brûlé vif dans le port

La sentence a été lourde et irrévocable. Ô Tocard 1er a été jugé coupable et brûlé vif dans le port de Granville, sous les yeux d'une foule colorée, fatiguée... mais heureuse.

La marée du siècle de confettis

Lorsque Sa Majesté fut consumée, les "hordes" déguisées se sont repliées à 18h00 sur la place de l'hotel de ville. Le président du carnaval a officiellement redonné les clefs de la ville à madame le maire, Dominique Baudry.

Plusieurs tonnes de confettis ont envahies l'espace pour la mythique bataille géante. Des millions de petits morceaux de papier qui sont chez eux partout : le nez, la bouche, les oreilles, les poches, les recoins et chevelures...

Thibault Deslandes était dans la foule, en direct.

Carnaval de Granville - EN DIRECT

Voici venu le temps des intrigues... jusqu'à l'aube.