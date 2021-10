Sortir dans l'Orne : mercredi 18 février

Optez pour une sortie ciné pour découvrir « Bis », le nouveau film avec Kad Merad et Frank Dubosc. Ils campent le rôle d'Éric et Patrice, amis depuis le lycée sauf qu'au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Tout bascule lorsqu'ils se retrouvent rétrogradés en 1986...

Demain dès 16h00, participez à une lecture en famille avec la Compagnie Lézard Scénique à Mamers au cinéma Rex dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme 2015.

Vous allez découvrir plusieurs textes théâtrales avec les comédiens amateurs de l'association « Image d'Ailleurs ». C'est gratuit pour les – de 12 ans.

Enfin ce vendredi entre 15h30 et 20h00, l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Flers vous donne rendez-vous au rez-de-chausée du FORUM à l'angle de la rue du Collège et de la rue des Rochettes.

En donnant votre sang vous bénéficiez d'un repas froid préparé par la Croix-Rouge. En cas de premier don, pensez à amener une pièce d'identité