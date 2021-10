Sortir dans le Calvados : mardi 17 février

Ce mardi 17 février marque la fin des sept jours gras, l'occasion de vous préparer un bon dessert ou un bon goûter, pourquoi pas les pancakes au lieu des crêpes ? Suivez cette recette facile à reproduire à la maison http://bit.ly/1FRzWef

Vous êtes un groupe ou un artiste de la région ?

Vous écrivez vos textes, vous chantez vos propres chansons ? Participez au tremplin Tendance Ouest / Papillons de Nuit sur tendanceouest.com rubrique MUSIQUE. Le groupe gagnant jouera sur la scène du festival Papiilons de Nuit les 22,23 et 24 mai prochain à St Laurent de Cuves et gagnera 2 journées d'enregistrement au Studio Pick-Up à Caen pour réaliser 5 titres démo. Inscrivez-vous au Tremplin Tendance Ouest P2N par mail à tremplinp2n@tendanceouest.com



Enfin profitez des vacances scolaires pour découvrir les sports d'hiver à Cabourg ! Un authentique village hivernal de 2500 m2 vous accueille pour quelques glissades. Une grande Patinoire couverte de 450 m² en glace avec circuit extérieur, patinoire synthétique extérieure pour les plus petits, des chalets de restauration, 1 manège et 1 trampoline ascensionnel. Comptez entre 3 et 5 euros.