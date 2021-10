CFA2 : Malherbe s'impose à l'arrachée et respire

Dans le onze de départ caennais, sept professionnels sont alignés. Dés le début de la rencontre, ceux-ci tentent de mettre du rythme et bousculent les visiteurs. Calvé, sur un très bon centre, trouve José Saez qui trompe Coulibaly d'une tête coupée au premier poteau (1-0, 5').

Démarrant tambours battant, Malherbe est pourtant rapidement rejoint. Maivemare récupère à 25 mètres et transmet à Sidibé qui frappe en force sur Perquis qui ne peut que toucher le ballon (1-1, 13'). Après un premier quart d'heure intense où les duels sont acharnés, le reste de la première période est fade, pas aidée par l'arbitre de la rencontre qui laisse peu jouer et saccade les actions par ses coups de sifflet. Les visiteurs gênent l'arrière garde caennaise par du jeu direct tandis que les locaux tentent de jouer court et vite au milieu, notamment avec Beaulieu et Lemar, très remuants. Pour les visiteurs, seuls Sidibé (37') et Travailleur (40'), en pivot, ne trouvent pas le cadre.

A la pause, les deux formations sont dos à dos. Le bloc-équipe caennais est trop étendu sur la profondeur, ce qui empêche de vraies prises de relais au milieu afin de se porter vers l'avant pour créer le danger dans les trente derniers mètres.

Au retour des vestiaires, ce sont les Osseliens qui allument les premiers. Suite à un mauvais dégagement dans l'axe de Perquis, Lebourg est décalé sur la droite mais bute sur le gardien caennais qui se rattrape (47'). A l'heure de jeu, c'est Cheick Traoré, suppléant Calvé à la pause, qui perd le cuir déclenchant un contre des visiteurs. Au bout, Julien Travailleur envoie son lob sur la barre de Perquis (60').

Les Caennais peinent toujours à se créer des opportunités. Seul Lemar dynamite le bloc adverse par moment, alors que le mouvement manque autour de lui. Lebourg met une nouvelle fois Perquis à contribution sur une frappe trop molle (73'), avant que ce dernier soit une nouvelle fois sauvé par ses montants (78'). Jordan Tell, lancé en profondeur, manque de soutien et envoie sa frappe dans le petit filet (80'). Dans le money-time, Bakaba décoche une lourde frappe claquée par le portier caennais, puis Travailleur, seul aux 5m50, manque le cadre sur un service de Ouadah (86'). Malherbe a frisé la correctionnelle...

Et les regrets des visiteurs arrivent lorsque après un superbe enchaînement avec Lemar à 25 mètres, Jordan Leborgne se présente et ajuste parfaitement le gardien (2-1, 88'). Sur la seule vraie occasion de la seconde période, les Caennais prennent l'avantage. Avantage qu'ils ne laisseront pas filer malgré la poussée des Osseliens dans les derniers instants.

Dans un match loin d'être maîtrisé et qui aurait pu mal tourné pour elle, la réserve Malherbiste décroche un succès au forceps qui la fait respirer un peu mieux. Désormais dixièmes avec seulement deux points d'avance mais surtout un match en plus que le premier relégable, les protégés de Grégory Proment sont loin d'être tirés d'affaire.

SM Caen : Perquis - Calvé (Traoré 45') - Raineau - Ould Jawar (c) - De Taddeo - Beaulieu (Voisin 83') - Leborgne - Lemar - Saez - Tell - Operi (Irep 63').

Oissel CMS : Coulibaly - Salvador - Langlois - Mignot - Diack – Colinet (Diampo 72') - Lebourg - N'goume (c) - (Ouadah 64') – Maivemare (Bakaba 78') - Travailleur – Sidibé

Hérouville rechute

Séchement défaits sur le terrain de Granville (3-0), les Hérouvillais voient leurs espoirs de maintien s'amincir au fil du temps. Le match nul encourageant face à la réserve de Brest il y a deux semaines n'a pas lancé de dynamique. La réception de la réserve de Laval le week-end prochain, puis le déplacement à Locminé, la seule équipe battue jusque là, obligeront le SCH à prendre huit points pour rester encore en vie.