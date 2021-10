Washington (AFP). Irak: l'EI contrôle la ville d'Al-Baghdadi, près d'une base aérienne

Le groupe Etat islamique a pris le contrôle de la ville d'al-Baghdadi à l'ouest de l'Irak, proche de la base aérienne d'Al-Assad où se trouvent 300 soldats américains, a indiqué vendredi le porte-parole du Pentagone. "Nous estimons qu'en ce moment ils (les jihadistes, ndlr) contrôlent Al-Baghdadi", a déclaré le contre-amiral John Kirby. Al-Baghdadi était l'une des rares localités sous contrôle du gouvernement dans la province d'Al-Anbar. L'EI avait affirmé vendredi contrôler de larges zones d'Al-Baghdadi, ville construite sur l'Euphrate au nord-ouest de Bagdad. Mais les forces de sécurité irakiennes avaient démenti, assurant que la majeure partie de la ville était sous leur contrôle. Le porte-parole du Pentagone a relativisé la portée de la conquête de la ville. "C'est sans doute la première fois depuis deux mois, si ce n'est plus, qu'ils réussissent à gagner un tant soit peu de terrain", a-t-il affirmé. "Nous continuons à estimer" que l'EI "est en posture défensive", a-t-il ajouté. La base aérienne d'Al-Assad est située à proximité d'Al-Baghdadi. Elle accueille 300 soldats américains qui entraînent les forces de sécurité locales. La base a été attaquée vendredi matin par un petit groupe de combattants de l'EI, qui ont été repoussés, avaient indiqué plus tôt dans la journée le Pentagone et des responsables irakiens.

