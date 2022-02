Lyon sort Caen de la Coupe de France (0-1)

Pour revivre cette rencontre Caen - Lyon avec notre fil rouge Texte et Audio cliquez sur ce lien.







L'un d'entre eux, peu après la demi-heure de jeu, entraînait notamment un bon coup-franc suite à une faute virulente de Pape Diakhaté. Yohan Mollo se chargeait alors d'exécuter la sentence. Sa frappe enveloppée au deuxième poteau frôlait finalement la lucarne d'Hugo Lloris (34'). Peu de temps après, Benjamin Nivet lançait dans le dos de la défense l'ancien monégasque qui sur ce coup se montrait bien moins adroit et manquait totalement son contrôle (40'). Plus tôt, Benjamin Nivet avait trouvé la barre sur une bonne frappe enroulée (12').



Malherbe trop timide devant



Peu après la reprise, ce sont les Lyonnais qui se créaient la première occasion sur une belle frappe de Lisandro Lopez depuis l'extérieur de la surface. Il fallait alors toute la vigilance de Damien Perquis pour se coucher et repousser le missile envoyé par l'Argentin de l'OL (48'). Quelques minutes plus tard, Bafetimbi Gomis reprenait de la tête aux six mètres un corner parfaitement exécuté par Kim Källström, mais le portier bas-normand s'interposait à nouveau.

Ne voyant pas son équipe trouver la faille, l'entraîneur lyonnais Claude Puel décidait de dynamiser son secteur offensif en procédant à deux remplacements. Lisandro Lopez et Bafetimibi Gomis étaient alors remplacés par Michel Bastos et Jérémy Pied (67'). Lyon toujours aussi dominateur continuait d'exercer un fort pressing sur l'arrière garde caennaise. Sur une énième balle mal dégagée, Jean II Makoun récupérait le cuir dans la surface avant de servir Michel Bastos, qui d'une frappe molle tentait sa chance. Pape Diakhaté passait alors par là et d'une belle talonnade trompait la vigilance d'Alexis Thébaux (74').

Pendant les quinze minutes de jeu restante, jamais Caen n'a semblé en mesure de réduire le score. Relativement solide défensivement malgré le but encaissé, les Bas-Normands n'ont pas montré grand-chose au niveau de l'animation offensive. Il a d'ailleurs fallu attendre la 71' minute de jeu pour voir les Caennais frapper au but en deuxième période, par l'intermédiaire de Youssef El Arabi. Trop peu pour faire trembler une arrière garde lyonnaise des plus solides.





CAEN-LYON : 0-1 (0-0)

32e de finale de Coupe de France - Samedi 8 décembre 2011

10 300 spectateurs

But : Diakhaté (74') pour Lyon

Cartons jaunes : Deroin (86') et Traoré (86') et Makoun (24') et Diakhté (33') pour Lyon

Carton rouge : Seube (après match)

CAEN : Perquis (Thébaux, 55')- Raineau, Leca, Heurtaux, Inez - Marcq (Deroin, 77'), Seube, Mollo (Traoré, 77'), Nivet, Hamouma - El Arabi

LYON : Lloris - Réveillère, Louren, Diakhaté, Cissokho - Källström, Makoun, Toulalan - Briand (Grenier, 90' + 2'), Gomis (Pied, 67'), Lopez (Bastos, 67')







Parce que persuadé d'avoir à faire sur le papier à une équipe d'un niveau supérieur, le coach bas-normand Franck Dumas avait ordonné avant le match à ses joueurs de rester bien en place et de se livrer le moins possible. La physionomie du match faisait alors un large écho au dernier match disputé en championnat contre Rennes. Et au petit jeu de l'équipe qui attend les erreurs de l'adversaire pour opérer en contre, le Stade Malherbe semblait avoir une longueur d'avance. Loin d'avoir le monopole du ballon, les Rouge et Bleu ont pourtant eu les plus belles occasions de la première mi-temps notamment à la suite de bons débordements sur les ailes de Romain Hamouma.