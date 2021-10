La Nouvelle Star, c'est terminé pour Nelson

L'émission a très mal commencé pour Nelson. L'habitant de Préaux, près de Darnétal, a choisi d'interpréter le mythique Wonderwall, du groupe Oasis. Un mur auquel s'est heurté le chanteur. Il n'a récolté qu'un bleu de la part d'André Manouklian et quatre rouges : de Sinclair, d'Elodie Frégé, de Yarol Poupaud et du public.

Nelson est revenu devant le jury avec Gaby, oh Gaby de Alain Bashung. Un titre difficile qu'il a, selon le jury et le public, magnifiquement interprété puisqu'il a obtenu cinq bleus ! Pas suffisant cependant pour s'accorder les faveurs définitives du public et des téléspectateurs. Le jeune homme a été éliminé, tout comme Emji, et ne verra pas le top 5 de la Nouvelle Star.