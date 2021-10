Paris (AFP). JO: Hidalgo soumettra la candidature Paris-2024 au Conseil de Paris en avril

La maire PS de Paris Anne Hidalgo soumettra la candidature de la capitale à l'organisation des JO-2024 au vote du Conseil de Paris en avril, a-t-elle annoncé jeudi au cours d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville. "Fin mars, je soumettrai la candidature aux vingt mairies d'arrondissement. En avril, je consulterai le Conseil de Paris", a-t-elle affirmé, après s'être vu remettre le rapport d'opportunité du mouvement sportif. A l'issue de la présentation de ce rapport, Bernard Lapasset, président du Comité français du sport international (CFSI), a estimé que Paris et la France pouvaient "concevoir un projet olympique et paralympique" avec "des atouts pour gagner", pour un coût estimé à moins de 4,5 milliards d'euros. Lundi, Mme Hidalgo avait assuré qu'elle aurait "vraiment envie" d'organiser les Jeux mais qu'il n'était pas question de décider "sur un coup de tête", confirmant qu'elle ferait connaître sa décision "au plus tard au mois de juin". La maire avait organisé en novembre une conférence de presse pour rappeler son "calendrier" et sa "méthode", après que le président de la République François Hollande eut dit son souhait d'une candidature parisienne. Les villes candidates doivent déposer leur dossier en septembre, et le nom de la ville hôte des JO-2024 sera dévoilé durant l'été 2017 à Lima. Rome est déjà en lice, avec Boston (Etats-Unis) et une ville allemande (Berlin ou Hambourg). Bernard Lapasset a par ailleurs annoncé qu'il partagerait avec le triple champion olympique de canoë Tony Estanguet la conduite d'une candidature potentielle, dont il a estimé le coût à 60 millions d'euros. Le président de l'International Rugby Board (IRB, organe suprême du jeu) a précisé qu'il porterait la double casquette jusqu'à l'issue de la Coupe du monde 2015 en Angleterre avant de se consacrer à la candidature, si celle-ci est officialisée. Interrogé, Tony Estanguet a relativisé: "Je ne sais pas où et comment mais on y sera tous les deux", a-t-il dit. M. Lapasset a indiqué que le coût de la campagne pour la candidature avait été évalué à 60 millions d'euros sur deux ans, soit 30 millions par an. Un tiers serait issu de fonds publics, 1/3 de fonds privés, 1/3 de financement participatif pour lequel une campagne serait lancée en juin.

