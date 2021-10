Bolbec : il menace de mort son logeur

Mardi 10 février à 2h30 du matin, Police Secours est requise pour se rendre rue Thiers à Bolbec. Au cours d'une soirée alcooliseé, un individu, né en 1982, SDF dans le secteur de Bolbec aurait insulté l'homme qui les accueillait, né en 1961. La victime se serait rebiffé verbalement avant que le SDF se rue sur elle et lui assène plusieurs coups de poing au visage.

L'homme aurait alors chuté au sol, et aurait reçu de nouveaux coups du SDF et d'un compère, né en 1984 et également sans domicile fixe. L'homme né en 1984 aurait également proféré des menaces de mort à l'encontre de la victime. La victime serait malgré tout parvenu à sortir de son domicile et se rendre au commissariat.

Les deux individus violents ont été interpellés et entendus. Ils se rejettent tous les deux la responsabilité des coups portés. Le logeur a déposé plainte et reçu un certificat avec une incapacité totale de travail de 6 jours.

Les deux individus ont été déféré le mercredi 11 février devant le tribunal de grande instance du Havre. L'homme né en 1982 a été condamné à six mois de prison ferme, le second à 15 mois de prison ferme.