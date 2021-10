Minsk (AFP). Ukraine: Poutine annonce un accord sur l'essentiel

Les dirigeants européens et les présidents ukrainien et russe ont trouvé un "accord sur l'essentiel" notamment un cessez-le-feu le 15 février et le retrait des armes lourdes le long de la ligne de front, a annoncé jeudi le président russe Vladimir Poutine. "On a réussi à trouver un accord sur l'essentiel", s'est félicité M. Poutine à l'issue de seize heures de négociations avec ses homologues ukrainien et français, et la chancelière allemande. L'accord porte sur un cessez-le-feu en vigueur dès dimanche, et sur le retrait des belligérants et de leurs armes lourdes permettant la création d'une zone tampon élargie. Le président français François Hollande a pour sa part évoqué un "espoir sérieux même si tout n'est pas encore accompli" après l'accord sur un cessez-le-feu et un "règlement politique global" du conflit ukrainien conclu à Minsk. "Toutes les questions ont été traitées par ce texte qui a été signé par le groupe de contact et les séparatistes", a déclaré le chef de l'Etat français, lors d'une déclaration commune, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire