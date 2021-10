Coupe Gambardella : Mondeville tombe avec les honneurs face au PSG

Sur un terrain difficile nivelant les valeurs, le PSG peine à développer son jeu en début de match, tandis que les garçons de Stéphane David procèdent par de longs ballons en sautant les lignes adverses.

Jean-Kévin Augustin, tout juste professionnel, s'échappe et devance la sortie de Meslin. Son centre en retrait trouve Meïté qui manque sa reprise (7'). Le capitaine parisien ne ratera en revanche pas sa tête au premier poteau, sur un corner de Nkunku (0-1, 14').

Maîtrisant son sujet durant ce premier acte, Paris est très rarement mis en danger, leur impact physique leur permettant de gérer sans problèmes les ballons aériens proposés par les locaux. Pourtant, Kawczynski, lancé en profondeur, est taclé en dehors de la surface par le portier parisien. L'arbitre ne donne qu'un carton jaune à celui-ci, pas en position de dernier défenseur et l'ailier mondevillais n'allant pas directement au but. Sur le coup-franc, à vingt mètres, Théo Louahchi ne trouve pas le cadre (32'). Quatre minutes plus tard, c'est quasiment bis repetita pour le PSG. Du même côté, mais cette fois-ci sur un coup-franc de Nkunku près du point de corner, Ballo Touré pousse le cuir au fond après un cafouillage (0-2, 36').

A la pause, les jeunes parisiens reviennent avec un avantage confortable. Efficaces, ils démontrent surtout une supériorité physique et technique.

Le tournant du pénalty...

Au retour des vestiaires, la physionomie semble aller vers la continuité. Pereira met à contribution Meslin sur une frappe lourde (58'). Mais à l'heure de jeu, sur un énième long ballon, un joueur parisien, dans son duel, touche le ballon de la main. Vincent Vallée, l'avant-centre local, envoie son pénalty à côté (61'). Le tournant du match ? Peut-être, car Mondeville est dans un temps fort. Vallée, très combatif, décale Kawczynski qui croise trop sa frappe (65'). Plus agressifs pendant dix bonnes minutes, les rouges et blancs baissent de pied et semblent pêcher physiquement, à l'image de Terry Michel, auteur d'un match solide au milieu et remplacé à dix minutes du terme.

Investis et sérieux, sans esprit de supériorité, les Parisiens gèrent leur avance pour finalement s'imposer logiquement 0-2. Les Mondevillais, eux, peuvent être fiers de leur partie et surtout de leur parcours. Place au championnat où une accession au championnat national est possible, afin de retrouver ce même PSG...