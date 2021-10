Sortir dans la Manche : jeudi 12 février

Demain, il y a du football, l'US Avranches reçoit l'équipe de Boulogne pour le compte de la 21ème journée de National. Une rencontre à suive ce vendredi au Stade Fenouillère à partir de 20h.



Demain, il y a également du handball, la JS Cherbourg reçoit l'équipe de Billère en Pro D2. Rendez-vous ce vendredi au complexe Chantereyne pour assister à cette rencontre à partir de 20h30. Sur Tendance Ouest, remportez dés maintenant vos 2 places en composant le 02 33 05 32 30.



Tendance Ouest et Papillons de Nuit proposent à un groupe normand de se produire sur la scène du Festival. Vous êtes un groupe ou un artiste normand et vous souhaitez partager l'affiche aux côtés de Christine & The Queens, Placebo ou encore Selah Sue ? Participez au Tremplin P2N. Les finalistes seront ensuite soumis aux votes du public, retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com et papillonsdenuit.com