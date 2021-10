Sydney (AFP). Australie: la police annonce avoir déjoué un attentat terroriste à Sydney

La police australienne a annoncé mercredi qu'elle avait déjoué un attentat terroriste "imminent" à Sydney et qu'elle avait arrêté deux hommes et saisi une machette, un couteau de chasse, une vidéo et un drapeau du groupe Etat islamique (EI). Le Premier ministre Tony Abbott a dénoncé "ces gens qui vivent parmi nous et qui nous veulent du mal", assurant que le gouvernement "maintenait une vigilance permanente" pour les empêcher de nuire. Selon Catherine Burn, chef adjoint de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, les suspects s'apprêtaient à passer à l'acte. Ils "se préparaient à commettre cette action hier (mardi). Nous avons amassé des informations, nous avons reçu une information supplémentaire indiquant qu'un attentat était imminent. Et nous avons agi", a-t-elle déclaré, soulignant que l'attentat projeté était "cohérent avec les messages émis par l'EI". Le 26 janvier, l'EI, saluant les attentats jihadistes commis "en France, en Australie et en Belgique", en particulier les attaques qui venaient de faire 17 morts à Paris, a exhorté les musulmans dans le monde à commettre d'autres attentats. "Nous appelons les musulmans en Europe et dans l'Occident infidèle à attaquer les croisés où qu'ils soient", a déclaré un porte-parole de l'EI dans un message audio diffusé sur internet. Les deux hommes arrêtés par la police australienne, Omar Al-Kutobi, 24 ans, et Mohamed Kiad, 25 ans, ont été appréhendés mardi lors d'une opération menée dans une banlieue de l'ouest de Sydney. - Inculpations - Ils ont été inculpés d'actions entrant dans la préparation ou la planification d'un acte terroriste, a indiqué Mme Burn. "Un certain nombre d'objets ont été saisis, dont une machette, un couteau de chasse, un drapeau artisanal de l'organisation terroriste interdite EI, et aussi une vidéo qui montre un homme parlant de commettre un attentat", a dit Mme Burn. Elle a précisé que l'un des deux hommes arrêtés figurait dans la vidéo. "Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ce qui était dit dans ce message", a dit la responsable de la police. Elle a déclaré que la cible précise de l'attentat projeté n'était pas encore connue, mais que l'intention de commettre un attentat était "claire". Catherine Burn n'a pas confirmé que les deux hommes envisageaient de décapiter une ou plusieurs cibles mais indiqué que leur projet impliquait l'utilisation d'un couteau. L'Australie a élevé son niveau d'alerte en septembre dernier et a effectué plusieurs raids à Sydney et à Brisbane pour déjouer un complot présumé de partisans de l'EI qui projetaient d'enlever et de décapiter un Australien quel qu'il soit. En décembre, un homme d'origine iranienne, Man Haron Monis, musulman connu pour ses idées extrémistes, a pris en otages 17 personnes dans un café de Sydney et les a retenues pendant près de 16 heures. Lorsque l'homme a abattu le directeur du café, la police a donné l'assaut et tué l'auteur de la prise d'otages. Un autre otage est mort au cours des échanges de tirs. Le Premier ministre australien Tony Abbott a répété lundi que la prise d'otages de décembre avait été inspirée par le "culte de la mort" du groupe Etat islamique.

