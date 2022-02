Les Black Eyed Peas vont faire le Stade de France

Le dernier album des Black Eyed Peas "The beginning" est sorti le 29 novembre dernier en France et a reçu un accueil plutôt froid des critiques qui sont un peu moins convaincus par ce 6ème album studio du groupe. Les ventes sont d'ailleurs un peu en berne par rapport au précedent qui avait été boosté par l'incroyable succès du titre "I gotta feeling".

Cependant la baisse est relative vu que le groupe a déjà vendu plus de 160 000 albums en France et que le premier single "The time" est une des premières ventes de singles physiques et digitales dans l'hexagone.

Les Black Eyed Peas qui ont déjà réalisé une série de concerts en 2010 à Paris Bercy vont revenir en France au mois de juin prochain pour un spectacle exceptionnel au Stade de France. La date a été fixée, ce sera d'après le quotidien Le Parisien, le 25 juin 2011. La billeterie n'est pas encore ouverte mais cela ne saurait tarder.